В доме на берегу реки Пра обустроены 5 спален, каждая с собственной ванной, гостиная с французским камином и роялем, кухня с русской печью и столовая с голландской печью.
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