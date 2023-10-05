Хакерский мультитул Flipper Zero вышел в спецверсии с прозрачным корпусом

Хакерское устройство Flipper Zero, которое позиционируется разработчиками как программируемый инструмент для тестирования различных интерфейсов и цифровых устройств, теперь доступно в версии с корпусом из прозрачного пластика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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