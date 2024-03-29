Делаем пилинг и пятки будут «как у младенца»

Пилинг про который я сегодня расскажу, его главным ингредиентом является аспирин. Почему же аспирин? Ну, как оказалось, это безрецептурное обезболивающее было секретом красоты в течение довольно долгого времени, поможет убрать омертвевшие клетки эпителия.