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Регионы России

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Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в Дагестане, где в результате серии терактов погибли мирные жители, в том числе представители духовенства и сотрудники правоохранительных органов.

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