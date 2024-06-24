Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в Дагестане, где в результате серии терактов погибли мирные жители, в том числе представители духовенства и сотрудники правоохранительных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии