Российские военные освободили село Омельник в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Бои за населенный пункт, расположенный в Ореховском районе региона, вели подразделения группировки войск «Восток», уточнило ведомство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ответ за Пермь вз...
- Дмитрий Песков пр...
- AL Стало известно, о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым