Эксперт по недвижимости Марианна Жиганова: на что обратить внимание при выборе риэлтора

Если вы решили купить или продать недвижимость, то лучше доверить этот процесс профессионалу. Но как найти знающего и квалифицированного риэлтора? На что обратить внимание при подборе такого специалиста? Во-первых, вас сразу же должно насторожить, если у вас просят либо стопроцентную предоплату, либо внушительный задаток — от 30 процентов и выше.