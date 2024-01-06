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  • Татьяна Бушмелева
    А что министерство образования? Там образованием детей им кто-то запретил заниматься? В общем ещё она профанация. М...Татьяна Велес при...

Эксперт по недвижимости Марианна Жиганова: на что обратить внимание при выборе риэлтора

Эксперт по недвижимости Марианна Жиганова: на что обратить внимание при выборе риэлтора

Если вы решили купить или продать недвижимость, то лучше доверить этот процесс профессионалу. Но как найти знающего и квалифицированного риэлтора? На что обратить внимание при подборе такого специалиста? Во-первых, вас сразу же должно насторожить, если у вас просят либо стопроцентную предоплату, либо внушительный задаток — от 30 процентов и выше.

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