Суд арестовал имущество топ-менеджера Сахарова

РИА Новости, со ссылкой на материалы дела, сообщили, что Басманный суд Москвы в рамках дела о получении взятки арестовал имущество на сумму более 100 миллионов рублей, которое принадлежало топ-менеджеру госкорпорации «Росатом» Геннадию Сахарову и его жене .