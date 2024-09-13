Суд арестовал имущество топ-менеджера Сахарова

РИА Новости, со ссылкой на материалы дела, сообщили, что Басманный суд Москвы в рамках дела о получении взятки арестовал имущество на сумму более 100 миллионов рублей, которое принадлежало топ-менеджеру госкорпорации «Росатом» Геннадию Сахарову и его жене .
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