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Кто нас теперь будет лечить?! Острый дефицит кадров вынуждает Минздрав пойти на крайние меры

Кто нас теперь будет лечить?! Острый дефицит кадров вынуждает Минздрав пойти на крайние меры

Это решение принято в связи с острым дефицитом кадров в российской медицине. По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время не хватает свыше 23 тысяч медицинских работников различных специальностей, сообщают Кубанские Новости.

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