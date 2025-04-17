Кто нас теперь будет лечить?! Острый дефицит кадров вынуждает Минздрав пойти на крайние меры

Это решение принято в связи с острым дефицитом кадров в российской медицине. По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время не хватает свыше 23 тысяч медицинских работников различных специальностей, сообщают Кубанские Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии