Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который допустил возможность мирного соглашения с учётом российской позиции по новым регионам.
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