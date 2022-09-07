До конца 2022 года может появиться учебник классического украинского языка

"Конечно. Да, мы будем стараться (создать учебник до конца года – прим. ред.), - сказал Бугаев. Он отметил, что сейчас идет работа для того, чтобы сделать учебник качественным, поэтому его подготовка ведется "на классических советских основах".
"Конечно. Да, мы будем стараться (создать учебник до конца года – прим. ред.), - сказал Бугаев. Он отметил, что сейчас идет работа для того, чтобы сделать учебник качественным, поэтому его подготовка ведется "на классических советских основах".
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