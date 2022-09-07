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До конца 2022 года может появиться учебник классического украинского языка

До конца 2022 года может появиться учебник классического украинского языка

"Конечно. Да, мы будем стараться (создать учебник до конца года – прим. ред.), - сказал Бугаев. Он отметил, что сейчас идет работа для того, чтобы сделать учебник качественным, поэтому его подготовка ведется "на классических советских основах".

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