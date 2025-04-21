Эксперт рассказал, как найти новые автомобили с большой скидкой

Автодилеры в России нередко устраивают акции и распродают автомобили дешевле рыночной стоимости. Как найти новые авто с большой скидкой и есть ли риски для покупателей, рассказал автоэксперт, коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
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