Восемь поз Йоги, которые помогут Вам расслабиться дома

У всех нас есть стресс. Но то, как мы с этим справляемся, - это совсем другая история. В следующий раз, когда вам нужно расслабиться после долгого дня, попробуйте несколько наших любимых инверсий йоги, наклонов вперед и поз лежа, чтобы помочь.