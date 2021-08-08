Спорт и диета

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  • Леонид Ла Рошель
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Восемь поз Йоги, которые помогут Вам расслабиться дома

Восемь поз Йоги, которые помогут Вам расслабиться дома

У всех нас есть стресс. Но то, как мы с этим справляемся, - это совсем другая история. В следующий раз, когда вам нужно расслабиться после долгого дня, попробуйте несколько наших любимых инверсий йоги, наклонов вперед и поз лежа, чтобы помочь.

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