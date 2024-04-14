Политика как он...
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Политика как она есть

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Тихая паника Британии

Тихая паника Британии

Добрый день, Империя. Начну сразу с цитаты, ибо она стоит того: Смотреть на то, как ситуация может обостриться, проще, чем искать узкий путь к устойчивому миру.

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Комментарии
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М
ММ
Ленин тоже там был. И датой основания РСДРП считается именно ВТОРОЙ съезд в Лондоне (!!!). Именно там британские лорды выделили денюшек на развал Российской империи. Стоило им это меньше стоимости одного дредноута, а империя рухнула.
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7 час.
М
Мария
Если бы только Ленин там один был. Ведь и Маркс именно там сидел, когда писал свой &quot;Капитал&quot;. Но вот, что забавно. Писал его в Англии, а издали его не в Англии, а в Германии, потом в России. В Англии не издавали. Почему бы это? Видимо, Ми-6 и его сотруднику Энгельсу нужна была революция не в Англии, а в Европе, России, т.е. у конкурентов.
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6 час.
Евгений МакЛауд
английские жиды хотят уничтожения исраиловки, американские жиды хотят постоянной болевой точки у арабов в виде исраиловки. В общем жиды бьются с жидами, а гибнут арабы, бандеровцы, русские и прочие китайцы-тайванцы.
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2 час.

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