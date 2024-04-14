Тихая паника Британии

Ленин тоже там был. И датой основания РСДРП считается именно ВТОРОЙ съезд в Лондоне (!!!). Именно там британские лорды выделили денюшек на развал Российской империи. Стоило им это меньше стоимости одного дредноута, а империя рухнула.

М

Мария

Если бы только Ленин там один был. Ведь и Маркс именно там сидел, когда писал свой "Капитал". Но вот, что забавно. Писал его в Англии, а издали его не в Англии, а в Германии, потом в России. В Англии не издавали. Почему бы это? Видимо, Ми-6 и его сотруднику Энгельсу нужна была революция не в Англии, а в Европе, России, т.е. у конкурентов.