Девушка Моргенштерна неизлечимо больна

Девушка рэпера Моргенштерна страдает очень серьезным неизлечимым забеливанием. (Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) На недавних фотографиях Лиза Василенко была замечена с инсулиновым шприцом, что вызвало интерес пользователей их социальных сетей.
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