Девушка рэпера Моргенштерна страдает очень серьезным неизлечимым забеливанием. (Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) На недавних фотографиях Лиза Василенко была замечена с инсулиновым шприцом, что вызвало интерес пользователей их социальных сетей.