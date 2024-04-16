В Пермском Политехе предложили упрочнить сталь с помощью азота и деформаций

Статья с результатами опубликована в журнале Metal Science and Heat Treatment. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и при финансовой поддержке Правительства Пермского края.
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