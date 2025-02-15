В ГАИ призвали не употреблять алкоголь в припаркованной машине, чтобы не лишиться прав

Нередко возникают ситуации, когда сотрудник ДПС приближается к транспортному средству, остановленному на парковочной зоне, и требует от лица, находящегося за рулем, предоставить водительское удостоверение.
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