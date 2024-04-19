В Палестине озвучили намерение продолжать отстаивать свои права в ООН

Палестина не намерена сдаваться после блокировки резолюции о принятии страны в ООН в качестве полноправного члена после голосования в Совете Безопасности (СБ) организации, она продолжит защищать свои интересы.
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