Россиянка после отдыха в Абхазии рассказала о беспределе на дорогах

В Абхазии туристы сталкиваются с проблемами безопасности на дорогах. По словам одной из туристок, в этой стране постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием туристических автобусов.
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