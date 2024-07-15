Россиянка после отдыха в Абхазии рассказала о беспределе на дорогах

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

а местное население это и есть абхазы . Бездельники , воры и вымогатели .Мозгов нет от рождения ни у кого .Зато Россия платим им пенсии .За что ? Платит им большие деньги на помощь в содержании их власти .Но они же ненавидят русских! Или кто-нибудь в Москве об этом не знает ?