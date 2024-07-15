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Россиянка после отдыха в Абхазии рассказала о беспределе на дорогах

Россиянка после отдыха в Абхазии рассказала о беспределе на дорогах

В Абхазии туристы сталкиваются с проблемами безопасности на дорогах. По словам одной из туристок, в этой стране постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием туристических автобусов.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
а местное население это и есть абхазы . Бездельники , воры и вымогатели .Мозгов нет от рождения ни у кого .Зато Россия платим им пенсии .За что ? Платит им большие деньги на помощь в содержании их власти .Но они же ненавидят русских! Или кто-нибудь в Москве об этом не знает ?
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