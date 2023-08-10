RT Russia

11 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    Валютный курс рубля плавает почему-то только в одну сторону. Вам не кажется странным это?Зампред Заботкин:...
  • Фаина Юсупова
    Родные наши ребята,пусть вас всегда охраняют ваши ангелы-хранители и Господь бог наш. Мы всегда за вас будем богу мол...«Закрепились на с...
  • Александр Юткин
    Они нас попросили отойти. Отошли. Теперь, выходит, нам надо попросить их капитулировать. Диманатолич, действуй!Медведев заявил, ...

«Важный центр коммуникаций»: Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении

«Важный центр коммуникаций»: Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении

Российские войска улучшили свои позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее ведомство информировало о продвижении в глубину обороны противника на этом направлении и освобождении железнодорожной станции Молчаново.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх