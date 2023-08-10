«Важный центр коммуникаций»: Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении

Российские войска улучшили свои позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее ведомство информировало о продвижении в глубину обороны противника на этом направлении и освобождении железнодорожной станции Молчаново.
Российские войска улучшили свои позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее ведомство информировало о продвижении в глубину обороны противника на этом направлении и освобождении железнодорожной станции Молчаново.
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