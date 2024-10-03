Бандеровскую оборону на западе Донбасса обрушили наши «агентурно-боевые» группы

Радомир Маркуш 2 октября 2024 г., 20:58 Самый большой «котёл»: сразу несколько гарнизонов ВСУ готовы «драпать, пока не поздно» Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики.
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