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Passengers stranded in Kenya amid aviation strike

Passengers stranded in Kenya amid aviation strike

Flight issues continued Monday at Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi, Kenya, and other Kenyan airports due to a workers' strike.

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