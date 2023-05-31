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Прокуратура США нашла запись с признанием Дональда Трампа в хранении секретного документа

Прокуратура США нашла запись с признанием Дональда Трампа в хранении секретного документа

Правительство США рассматривает возможность предъявления бывшему американскому лидеру Дональду Трампу обвинения после изъятия материалов из его флоридского поместья.

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