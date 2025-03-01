Мантийные континенты: Как формировались гигантские структуры в глубинах Земли? Новая история эволюции

Что скрывается под нашими ногами, на глубине тысяч километров, где давление сокрушительно, а температуры обжигают? Долгое время считалось, что в глубинах мантии Земли, между ядром и корой, покоятся две гигантские структуры, похожие друг на друга как близнецы.