Anthropic расширил продуктовую линейку для корпораций и представил первую app-версию Claude

Anthropic, один из ключевых игроков на рынке Generative AI, представил новый план подписки Claude Teams для крупных enterprise-grade клиентов и сделал долгожданный релиз мобильной версии одноименного чат-бота Claude для App Store, что позволит Anthropic существенно увеличить число активных пользователей.
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