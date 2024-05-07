Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

282 подписчика

Anthropic расширил продуктовую линейку для корпораций и представил первую app-версию Claude

Anthropic, один из ключевых игроков на рынке Generative AI, представил новый план подписки Claude Teams для крупных enterprise-grade клиентов и сделал долгожданный релиз мобильной версии одноименного чат-бота Claude для App Store, что позволит Anthropic существенно увеличить число активных пользователей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх