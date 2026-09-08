Тысячи туристов застряли в Азии из-за извержения вулкана в Индонезии. «Нужен еще один день»

АТОР: рейс из Ханоя в Москву задерживается из-за извержения вулкана в ИндонезииСамолет Boeing-747 авиакомпании British Airways над извергающимся вулканом (коллаж)Flavio_Orsolato/Shutterstock/FOTODOM, KC Alfred/ZUMAPRESS.
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