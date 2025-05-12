В России разработают стандарт о русской кухне

В России хотят разработать стандарт о русской кухне, передает ТАСС.По словам статс-секретаря – замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, Минпромторг видит огромный потенциал в развитии русской кухни, и сегодня создается рабочая группа для ее популяризации.