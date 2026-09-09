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Захарова призвала генконсульство Японии покаяться за прошлые преступления

Захарова призвала генконсульство Японии покаяться за прошлые преступления

Генконсульству Японии не следовало бы протестовать против использования хризантемы в монументе победы над японским милитаризмом, а каяться за прошлые преступления, заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, 9 сентября сообщает ТАСС.

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