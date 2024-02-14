В Бобруйске состоится митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 35-й годовщине вывода войск из Афганистана.

15 февраля 2024 в 10.00 в Бобруйске на пересечении улиц Социалистической и Интернациональной состоится возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.