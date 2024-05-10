Флаг Краснодара в праздничном автопробеге по Донбассу. 😍 Спасибо администрации, что выручила нас с полотнищем флага 🤝 Наш город принимает активное участие сохранении заветов дедов и прадедов.
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Флаг Краснодара в праздничном автопробеге по Донбассу. 😍 Спасибо администрации, что выручила нас с полотнищем флага 🤝 Наш город принимает активное участие сохранении заветов дедов и прадедов.