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Офицер ВСУ: «Мосты через Днепр будут уничтожены»

Офицер ВСУ: «Мосты через Днепр будут уничтожены»

Скоро Россия начнет наносить удары по мостам через Днепр, и Украина погрузится в «полный коллапс». Об этом в эфире видеоблога «На самом деле» заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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