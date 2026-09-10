Офицер ВСУ: «Мосты через Днепр будут уничтожены»

Скоро Россия начнет наносить удары по мостам через Днепр, и Украина погрузится в «полный коллапс». Об этом в эфире видеоблога «На самом деле» заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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