Депутат Белик: Россия не согласна на заморозку конфликта на Украине

Москва не является сторонников заморозки конфликта на Украине, он может быть окончен только на российских условиях, заявил 16 ноября член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик.
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