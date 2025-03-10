Комитет Госдумы проведет выездное заседание в Архангельске

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики проведет 11 марта в Архангельске выездное заседание круглого стола на тему «Правовое и организационное регулирование вопросов развития Северного морского пути» (СМП).
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