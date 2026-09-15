"Нодон синмун" обвинила МВФ в экономическом влиянии на страны

"Нодон синмун" утверждает, что МВФ использует кредиты для политического давления на страны, включая Украину.
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