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Шэн про гол в матче с «Адмиралом»: «В каждой игре стараюсь помогать «Динамо»: забить, отдать, поймать шайбу на себя»

Нападающий « Динамо » Павел Шэн прокомментировал победу в матче против « Адмирала » (3:2) во Владивостоке.

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