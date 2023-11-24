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Призер Дельфийских игр из Архангельска создаст модное тканное пальто

Призер Дельфийских игр из Архангельска создаст модное тканное пальто

Воспитанница архангельской Детской школы народных ремесел Милана Уланова стала серебряным призером Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр в Сыктывкаре в номинации «Художественные ремесла».

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