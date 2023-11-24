Призер Дельфийских игр из Архангельска создаст модное тканное пальто

Воспитанница архангельской Детской школы народных ремесел Милана Уланова стала серебряным призером Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр в Сыктывкаре в номинации «Художественные ремесла».
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