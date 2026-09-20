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Татар-информ

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Экзитпол в Татарстане: «Единая Россия» — 71,7%, КПРФ — 11,2%

Экзитпол в Татарстане: «Единая Россия» — 71,7%, КПРФ — 11,2%

Трехдневные выборы депутатов Госдумы России в Татарстане подошли к концу. На очереди подсчет голосов и объявление победителей.

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