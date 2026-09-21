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Выпреют или вымерзнут? Как правильно укрыть розы на зиму и что лучше защитит кусты от гибели

Выпреют или вымерзнут? Как правильно укрыть розы на зиму и что лучше защитит кусты от гибели

Пошаговая инструкция для садоводов, которые хотят сохранить цветы. Розы 123RF/legion-media.ru Для большинства садоводов укрытие роз на зиму — один из самых ответственных этапов осенних работ.

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