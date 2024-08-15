40 современных автобусов пополнят школьный автопарк Новосибирской области в новом учебному году

В Новосибирскую область планируется поставка новых школьных автобусов. В образовательных организациях Новосибирской области завершаются все виды ремонтов, планируется поступление новых школьных автобусов.
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