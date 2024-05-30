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Коротченко: Запад даже при желании Киева не даст провести переговоры с РФ

Коротченко: Запад даже при желании Киева не даст провести переговоры с РФ

Даже при желании Украины Запад вряд ли позволит восстановить дипломатический диалог с Россией. Свое предположение на этот счет высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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