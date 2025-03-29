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Университет Мичиган Влада Голдина уступил университету Оберна

Центровой «росомах» Влад Голдин провел на площадке 34 минуты и набрал 10 очков, реализовав 2 из 9 бросков с игры (0 из 1 из-за дуги, 6 из 9 с линии), 9 подборов и 2 блок-шота.

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