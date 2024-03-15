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Немецкий турист описал четыре странные особенности русских

Немецкий турист описал четыре странные особенности русских

Немецкий турист, который провел почти полгода в России, рассказал о своих впечатлениях от страны. Он отметил, что россияне являются настоящими "варварами", которые подобно викингам невосприимчивы к холоду.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Русский человек ленив, неряшлив и иррационален. Эти черты делают его уникальным. Смекалка, нестандартный подход, выживаемость.
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