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Курский депутат Золотарев эвакуировал людей после ударов ВСУ по мосту через Сейм

Курский депутат Золотарев эвакуировал людей после ударов ВСУ по мосту через Сейм

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, как вместе с помощником он эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мосты.

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