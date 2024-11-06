Мастера разных техник рассказали про свои увлечения в Братске

В Братске состоялся яркий праздник увлечений — первый в городе фестиваль «Хоббифест». Это семейное мероприятие собрало более 500 участников и зрителей и стало площадкой для демонстрации талантов местных мастеров и мастерских.
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