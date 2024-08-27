В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч

Депутаты Государственной думы от ЛДПР предлагают повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц, соответствующий законопроект будет представлен в нижнюю палату парламента, сообщает «Российская газета».
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