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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Владимир Путин мөселманнарны Корбан бәйрәме белән котлады

Владимир Путин мөселманнарны Корбан бәйрәме белән котлады

Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин Россия мөселманнарын Корбан бәйрәме белән котлады. Аның мөрәҗәгатен Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин Кукмара районының Мәчкәрә авылындагы яңартылган Җәмигъ мәчетендә бәйрәм хөтбәсы вакытында укыды.

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