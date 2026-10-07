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ЦСКА обменял Зернова в «Ак Барс» на 1000 рублей. У форварда 5 (3+2) очков в 8 матчах сезона

Денис Зернов стал игроком « Ак Барса ».  ЦСКА обменял 30-летнего нападающего в казанский клуб на денежную компенсацию.

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