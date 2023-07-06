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Приметы и обычаи на праздник Ивана Купала, когда он будет отмечаться в 2023 году

Приметы и обычаи на праздник Ивана Купала, когда он будет отмечаться в 2023 году

Приметы и обычаи на праздник Ивана Купала, когда он будет отмечаться в 2023 году Ольга МатвееваСегодня, в пятницу 7 июля 2023 года, православные веряне отмечают в этот день Рождество Иоанна Предтечи, почитают память крестителя Христа Спасителя.

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