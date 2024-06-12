Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и базе с наемниками

ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и базе с наемниками

Российская армия нанесла утром в среду 12 июня групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ.

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