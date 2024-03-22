Интересная жизнь с Vera Star Фото: russian.cgtn.com Неужели Макрон всё-таки решился? Пожалуй именно этот вопрос задает себе сегодня большинство экспертов, после того как появилась новость о том, что в Болгарию прибыли вооруженные до зубов французские военнослужащие.
Началось. Макрон всё же решился на этот шаг. Французские солдаты прибывают в зону конфликта
Комментарии
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Александр Яковлев
нехорошие мысли тревожат на фоне того, что мы до сих пор тянем кота за яйца!!!
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19 час.
Балу -
Было бы неплохо трупаки хранцузов выложить перед хранцусским посольством с вопросом "Их там нет?"... И послушать визги и вой... Да и вообще - не отдавать трупаки наёмников втихую, а под телекамеры западных журналюг выкладывать перед посольствами...
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18 час.
S
Serg
Макрон слишком много вложил в Одессу. Ему больше ничего не остается, как защищать свой бизнес своими же вооруженными силами. Дойдем до чернозема, выкупленного американским капиталом и точно так же зайдут американцы. Одно радует, что ни те ни другие- не вояки от слова совсем.
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16 час.
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