Началось. Макрон всё же решился на этот шаг. Французские солдаты прибывают в зону конфликта

Александр Яковлев нехорошие мысли тревожат на фоне того, что мы до сих пор тянем кота за яйца!!!

Балу - Было бы неплохо трупаки хранцузов выложить перед хранцусским посольством с вопросом "Их там нет?"... И послушать визги и вой... Да и вообще - не отдавать трупаки наёмников втихую, а под телекамеры западных журналюг выкладывать перед посольствами...