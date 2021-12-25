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Калининградский музей мирового океана раскрыл тайны затонувших кораблей

Калининградский музей мирового океана раскрыл тайны затонувших кораблей

Выставка предметов, поднятых за последние годы с морского дна, под названием «Тайны затонувших кораблей», открылась на территории Янтарной мануфактуры в Калининграде, 22 декабря сообщает министерство по культуре и туризму Калининградской области.

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