Калининградский музей мирового океана раскрыл тайны затонувших кораблей

Выставка предметов, поднятых за последние годы с морского дна, под названием «Тайны затонувших кораблей», открылась на территории Янтарной мануфактуры в Калининграде, 22 декабря сообщает министерство по культуре и туризму Калининградской области.
Выставка предметов, поднятых за последние годы с морского дна, под названием «Тайны затонувших кораблей», открылась на территории Янтарной мануфактуры в Калининграде, 22 декабря сообщает министерство по культуре и туризму Калининградской области.
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